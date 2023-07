Bei den True Athletes Classics in Leverkusen konnten sich deutsche Leichtathleten am Samstag ihre Fahrkarte zur Leichtathletik- WM in Budapest (19. bis 27. August) sichern. Joshua Hartmann konnte dabei entspannt zusehen. Dass der Sprinter des ASV Köln bei der WM startet, ist seit seinem Rekordlauf bei der DM in Kassel klar.

Nur ein Europäer ist schneller als Joshua Hartmann

In Kassel sprintete der 24-Jährige am 9. Juli über die 200 Meter in 20,02 Sekunden zu einem Deutschen Rekord - der alte von Tobias Unger war nach 18 Jahren Geschichte. Dabei hatte Hartmann sich sogar den Luxus gegönnt, eine historische Gelegenheit erst einmal ungenutzt zu lassen. Vielleicht lag es nur an seinem sehr frühen Jubel, dass ihm am Ende die entscheidenden Hundertstel fehlten, um als erster Deutscher unter 20 Sekunden zu laufen.

Ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall noch nicht alles gezeigt. Joshua Hartmann

Seine Rekordzeit bescherte ihn zwischenzeitlich in der Jahresbestenwertung einen Platz unter den Top 20 der Welt, den er mittlerweile aber wieder räumen musste, weil 2023 bereits 18 Läufer unter 20 Sekunden geblieben sind und zwei weitere noch einen kleinen Tick schneller waren als der Kölner. In der Europa-Wertung liegt Hartmann indes auf Rang zwei, da in dem Briten Zharnel Hughes (19,73 Sekunden) lediglich ein Europäer vor ihm rangiert.