Hochsprung-Europameister Mateusz Przyblko hat nach seinem Sieg beim ISTAF am Sonntag (01.09.2019) in Berlin endlich wieder den Glauebn an sich wieder gefunden. Nun könnte sich eine bislang eher durchwachsene Saison genau rechtzeitig zur WM in Doha (27.September bis 06. Oktober) noch in die richtige Richtung wenden.

Przybylko mit Bestleistung in Berlin

2,30 Meter - die Einstellung seiner Saisonbestleistung im Olympiastadion war der Schlusspunkt einer Geschichte, die für den 27-Jährigen auch böse hätten enden können. "Da war so ein Wurm im Kopf. Ich hatte über Monate Probleme, überhaupt die 2,20 zu springen" , erzählte Przybylko. Eigentlich wollte er die Saison schon abbrechen.