Favoriten-Siege beim Düsseldorfer Hallen-Meeting - Blech überrascht

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat beim Istaf-Meeting der Leichtathleten in Düsseldorf die Sieben-Meter-Marke verpasst. Die 26-Jährige gewann am Sonntag mit 6,74 Metern dennoch den Wettbewerb vor der weitengleichen Schwedin Khaddi Sagnia und Ivana Spanovic aus Serbien (6,61 Meter).

Merle Homeier (Bückeburg) wurde mit 6,45 m gute Vierte, Lea-Jasmin Riecke (Mitteldeutscher SC) belegte mit 6,09 m Rang acht.

Mihambo sprang im ISS Dome erstmals seit fast einem Jahr aus vollem Anlauf mit 20 Schritten heraus. " Heute war ein solider Einstieg, ich glaube, dass ich noch weiter springen kann ", sagte die deutsche Sportlerin des Jahres von der LG Kurpfalz. Ihre Bestleistung unter dem Hallendach liegt bei 7,07 Metern. WM-Gold in Doha hatte Mihambo 2019 mit 7,30 Meter erobert.

Nur Schwede Duplantis vor Blech

Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis

Im Stabhochspringen siegte Topfavorit Armand Duplantis aus Schweden souverän mit 6,01 Metern. Der 21 Jahre alte Welt-Leichtathlet des Jahres scheiterte an der Weltrekordhöhe von 6,19 Metern.

Einen Riesensprung machte Torben Blech mit der persönlichen Bestleistung von 5,86 Metern. Der Leverkusener lag am Ende als Zweiter sogar vor Weltmeister Sam Kendricks aus den USA (5,81 Meter) und ging vor lauter Freude über seinen Auftritt gerührt auf die Knie. Blech hatte sich erst am Freitag in Karlsruhe auf 5,72 Meter gesteigert.

Stand: 31.01.2021, 15:39