ISTAF in Düsseldorf: Mihambo und Ogunleye überzeugen

Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich auch bei der Weitsprung-Revolution in Düsseldorf in sehr guter Frühform präsentiert. Die 31-Jährige sprang am Sonntag (09.02.2024) beim ISTAF Indoor 6,87 Meter und sicherte sich damit den Sieg.

In Abwesenheit der ganz großen internationalen Konkurrenz wurde Pauline Hondema aus den Niederlanden mit 6,68 Metern Zweite.