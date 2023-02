Leichtathletik-EM: Leverkusener Stabhochspringer auf Medaillenjagd

Klosterhalfen auf Rekordjagd

Neben den Stabhochspringern reist auch Vereinskollegin Konstanze Klosterhalfen ambitioniert an den Bosporus. In Istanbul tritt die 5.000 Meter-Europameisterin von München über 3.000 Meter an und peilt neben dem EM-Titel auch den Deutschen Rekord an. " Ich weiß, dass da noch etwas drinsteckt ", versicherte die 26-jährige Ausnahmeläuferin vor wenigen Tagen, die zuletzt bei den Deutschen Hallenmeisterschaften und beim Hallen-Meeting in Birmingham immer näher an den Rekord herangelaufen ist.

Mit mulmigem Gefühl an den Bosporus

Die Bilder des Erdbebens im Südosten der Türkei haben auch bei den Leichtathleten ihre Spuren hinterlassen. " Zugegeben, wir fahren mit einem mulmigen Gefühl nach Istanbu l", sagt Stabhochsprung-Bundestrainerin Christine Adams, die auch die Berichterstattung über die Erdbebengefahr in der Millionen-Metropole am Bosporus verfolgt. " Aber am Wochenende heißt es: Konzentration auf den Wettkamp f!"

