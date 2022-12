Leichtathletik: Hallen-DM 2023 in Dortmund wohl vor vollen Rängen

Stand: 12.12.2022, 17:13 Uhr

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat am Montag (12.12.2022) erste Infos zur Hallen-DM in Dortmund in 2023 bekanntgegeben.