Hallen-DM: Sprinterin Tatjana Pinto überragend

Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder über die Hürden in Weltklasseform sowie Tatjana Pinto über 60 Meter mit dem besten Lauf seit Katrin Krabbe: Die deutschen Sprinterinnen haben am Samstag (17.02.2018) bei der Hallen- DM in Dortmund für die Highlights gesorgt. Allen voran Pinto.



Zum Abschluss des Tages siegte die Paderbornerin mit der besten Zeit seit 1991. 7,06 Sekunden über 60 Meter: Pinto lief in Dortmund die drittschnellste Zeit einer deutschen Sprinterin über diese Strecke. Schneller waren nur die DDR-Sprinterinnen Marita Koch und Silke Möller (je 7,04). Krabbe war ebenfalls 7,06 gelaufen.

Gemeinsame Ehrenrunde für Roleder und Dutkiewicz

" Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich hab mich einfach gut gefühlt ", sagte Pinto, die sich damit auch zur Medaillenkandidatin für die Hallen- WM in Birmingham (1. bis 4. März) aufschwang. Genauso wie die im vergangenen Jahr lange verletzte Hallen-Europameisterin Roleder.

Sie gewann über 60 Meter Hürden in eingestellter persönlicher Bestzeit von 7,84 Sekunden vor der Wattenscheiderin Dutkiewicz, die in 7,89 Sekunden ins Ziel lief. Danach absolvierten beide ihre Ehrenrunde gemeinsam und ließen sich von den Zuschauern feiern. " Wir pushen uns gegenseitig. Die Zeiten sind weltklasse ", sagte Roleder. Bei der Hallen-WM wird Dutkiewicz allerdings mit Blick auf die Freiluft- EM in Berlin im August nicht starten.

Video starten, abbrechen mit Escape Hallen-DM - Pinto setzt Ausrufezeichen im Sprint | Sportschau | 17.02.2018 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 17.02.2019 | Das Erste

Überraschung bei den Stabhochspringerinnen

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl war mit seinem Sieg und 21,19 Metern sehr zufrieden. Nach einer kurzen Verletzungspause aufgrund von Rückenproblemen zeigt der Leiziger aufsteigende Form in Richtung Birmingham. Es war bereits sein sechster deutscher Meistertitel in der Halle. Bei den Stabhochspringerinnen verpasste etwas überraschend Lisa Ryzih (Ludwigshafen) den Titel. Die Zweite der Hallen-EM 2017 riss dreimal bei 4,56 Metern, auch ihre Anfangshöhe 4,46 war sie erst im dritten Versuch gesprungen. Es gewann Katharina Bauer (Leverkusen) mit 4,51.

Eine Medaille bei den Weitsprung-Spezialisten gewann der WM-Dritte im Zehnkampf, Kai Kazmirek (Neuwied). Mit 7,47 Metern holte er Bronze beim Sieg von Julian Howard (Karlsruhe). Der Titel im Dreisprung ging an Neele Eckhardt (Göttingen) in deutscher Jahresbestweite von 14,13. Im Kugelstoßen triumphierte die ehemalige U20-Weltmeisterin Alina Kenzel (Waiblingen) mit 17,37.

Stand: 17.02.2018, 19:40