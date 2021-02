Leichtathletik-DM in Dortmund: Titelkämpfe als Olympia-Vorbereitung

Nach den Geistermeisterschaften im vergangenen Sommer im leeren Braunschweiger Stadion sind die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten beim nächsten ungewöhnlichen Härtetest in Corona-Zeiten gefordert. Am Samstag (13.35 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr) stehen die Hallen-Titelkämpfe in Dortmund auf dem Programm. Für die Athletinnen und Athleten und den Deutschen Leichtathletik-Verband ist es eine enorm wichtige Veranstaltung - auch mit Blick auf Olympia.

Dank eines strengen Hygienekonzepts sind in der umgebauten Halle etwa 250 Teilnehmer am Start, nur halb so viel wie sonst. Alle Personen in der Halle müssen vorher einen Corona-Schnelltest machen, Zuschauer sind - wie derzeit üblich in der Pandemie - nicht zugelassen. "Körperkontakt ist, mit Ausnahme von Rennen auf den Mittelstrecken, unbedingt zu vermeiden, darunter fällt auch die Beglückwünschung nach den Wettkämpfen" , heißt es in den Vorgaben für die Sportler.