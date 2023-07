Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel siegte der 24-Jährige vom ASV Köln am Sonntag in 20,02 Sekunden. Die alte Bestmarke von Tobias Unger hatte seit 2005 bei 20,20 gelegen.

"Das lässt sich sehen. Das bedeutet mir viel" , sagte Hartmann am ARD-Mikrofon. Eine Zeit unter 20 Sekunden wäre sogar möglich gewesen, hätte Hartmann bei seinem souveränen Sieg nicht frühzeitig den Arm zum Jubeln erhoben. "Hätte ich das gewusst, hätte ich den Arm nicht rausgetan. Ich weiß noch nicht, wie ich feiern werde, aber bestimmt ein bisschen" , sagte Hartmann.

Hartmann, EM-Fünfter von München 2022, steigerte seine persönliche Bestleistung bei leichtem Rückenwind auf einen Schlag um 0,31 Sekunden. Hartmann kann dank seiner Steigerung endgültig mit seinem ersten WM-Einzelstart planen. Mit seinem Rekord knackte er deutlich die Direkt-Norm (20,16) für die WM in Budapest (19. bis 27. August) und die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris.

Meyer holt zweiten Titel

Vize-Europameisterin Lea Meyer vollendete mit ihrem DM-Titel über die 3.000 m Hindernis ein aus persönlicher Sicht perfektes Wochenende. Die Leverkusenerin setzte sich am Sonntag über ihre Spezialstrecke in 9:33,19 Minuten durch.

Tags zuvor war die 25-Jährige bereits über die 5.000 m (15:26,82) in Abwesenheit von Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen/ Fußbeschwerden) die Schnellste gewesen.