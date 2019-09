Dritte über 5.000 m - Klosterhalfen weiter in Topform

" Es war hart am Ende der Diamond-League-Saison, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Mit Platz drei bin ich höchst zufrieden ", sagte Klosterhalfen, die unter anderem Kenias Weltmeisterin Hellen Obiri (4.) hinter sich ließ. Den Sieg sicherte sich die Niederländerin Sifan Hassan in 14:26,26 Minuten vor Letesenbet Gidey aus Äthiopien (14:29,54).

Noch ist offen, ob Klosterhalfen bei der Leichtathletik-WM vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar über 1.500 oder 5.000 Meter startet. So oder so zählt sie zu den Favoriten, denn die Leverkusenerin ist seit Monaten in Topform. Klosterhalfen hatte bei der DM in Berlin Anfang August die deutsche Bestmarke über 5.000 Meter um mehr als 15 Sekunden auf 14:26,76 Minuten verbessert. Zudem hat sie in der laufenden Saison die nationalen Bestmarken über die Meile und die 3.000 Meter geknackt.

Lückenkemper auf dem letzten Platz

Chancenlos war in Brüssel dagegen Sprinterin Gina Lückenkemper über 100 Meter. Die EM-Zweite aus Leverkusen kam beim Sieg der britischen Europameisterin Dina Asher-Smith (10,88) in 11,45 Sekunden nur auf den achten und letzten Platz.

Stand: 06.09.2019, 21:25