Cross-EM: Klosterhalfen holt Einzel-Silber und führt Team zu Gold

Die 25 Jahre alte Leverkusenerin musste sich am Sonntag in dem Rennen über acht Kilometer in 26:29 Minuten nur knapp Karoline Grøvdal (26:25) geschlagen geben. Die Norwegerin verteidigte mit einem starken Schlussspurt kurz vor dem Ziel ihren Titel.

Reh und Klein machen Teamsieg perfekt

Hinter Klosterhalfen kamen die deutsche Crosslauf-Meisterin Alina Reh (Berlin/27:19) und Hanna Klein (Tübingen/27:19) als Dritte und Vierte ins Ziel und machten den starken Auftritt mit dem Gewinn von Team-Gold perfekt.