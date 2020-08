Alexandra Wester hat ihrem Ärger am Dienstagabend in einem Video auf Instagram Luft gemacht. Der Grund: die fristlose Kündigung der Baskets Bonn gegen ihren Freund Joshiko Saibou wegen "Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler" (Baskets Bonn). "Ein Verein sollte einen Athleten in seiner Diversity, seiner Entwicklung und auch seiner polarisierenden Meinung unterstützen oder zumindest sie akzeptieren. Ihn aber so abzufertigen, ist ein Schlag ins Gesicht, und es ist unfair. Das ist krass, und ich hätte nicht gedacht, dass das im Jahr 2020 noch passieren kann" , sagte die 26-jährige Leichtathletin aus Köln.

Verschwörungsmythen über Corona-Virus

Saibou und Wester waren am vergangenen Samstag bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin und hatten davon Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Schon vorher war das Paar mit der Verbreitung von Verschwörungmythen rund um das Corona-Virus aufgefallen. So beklagte Wester unter anderem via Instagram, dass sie durch die Corona-Maßnahmen ihrer Freiheit beraubt werde. Außerdem sprach sie von einem Impfzwang für die Bevölkerung und von Ärtzen und Anwälten, die Menschenrechte verteidigen und dafür in Gefängnispsychatrien eingesperrt würden.