Ein leicht flaues Gefühl spürt Manfred Schmitz schon jetzt, wenn er an das letzte August-Wochenende denkt. Schmitz ist Leichtathletik-Abteilungsleiter des Tunrvereins Leichlingen und veranstaltet am 29. August das 2. "Corona-Sportfest" des Vereins. Und wie sich mittlerweile herausstellt, wird dieser Wettkampf-Tag unter ganz besonderen Umständen stattfinden. "Die Leute rennen uns die Bude ein" , sagt Schmitz.

Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwerfen, Hammerwerfen, Stabhochsprung, Hochsprung und Weitsprung mit maximal je zwölf Teilnehmer pro Altersstufe - von U16 bis Senioren 80 - waren eigentlich geplant. "Aber wir haben so viele Meldungen aus ganz NRW, dass ich teilweise in den Alterklassen die dreifache Anzahl an Sportlern habe" , sagt Schmitz. " Denen wollen wir so gut es geht auch gerecht werden."

Große Herausforderungen

Rund 80 Prozent der Sportfeste wurden - aufgrund der hohen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen - in diesem Sommer abgesagt. Jede (Wettkampf-) Gelegenheit wird deshalb genutzt. "Die Sportler brennen darauf, dass sie endlich wieder Wettkämpfe bestreiten können. Es kommen sogar Sportler von so großen Leichtathletikklubs wie dem TV Wattenscheid zu uns. Die hätten wir hier normalerweise nie gesehen" , so Schmitz. Statt der angedachten 60 Sportler sind es bereits 150 gemeldete Athleten. Und die Nachfrage hält an.

Dieser Andrang stellt die Veranstalter vor große Herausforderungen. "Wir müssen mit unserem Sicherheits- und Hygienekonzept die Sportler, aber auch die Wettkampfrichter und die freiwilligen Helfer schützen" , sagt Schmitz. Ende Juli hatte er mit seinen Helfern die erste Version des Corona-Sportfests, allerdings in sehr kleinem Umfang, durchgeführt und daraus wichtige Schlüsse gezogen. "Es ist für alle Beteiligten schwer, sich über Stunden an die Abstands- und alle anderen Regeln zu halten. Das musste ich an mir selbst erleben" , sagt Schmitz.

Jeder bringt sein Sportgerät mit

Deshalb werde es bei der zweiten Auflage nun für die Sportler heißen: "Antreten, Leistung erbringen, sofort danach nach Hause fahren" , sagt Schmitz. Auch wird es keine Siegerehrungen geben, um Menschenaufläufe zu vermeiden. Die beiden zur Verfügung stehenden Sportstätten, eine Werferanlage und ein klassischer Sportplatz, sollen möglichst leer bleiben.

Aber auch der restliche Aufwand ist groß: Beschilderungen müssen angebracht und Abstandsregeln müssen vom Veranstalter überprüft werden. Auch die Behörden achten penibel auf die Umsetzung des Hygienekonzepts sowie der Sicherheitsstandards. Ein eigens engagierter Stadionsprecher wird mit regelmäßigen Durchsagen auf die Einhaltung hinweisen.

Auch muss jeder Sportler sein eigenes Sportgerät mitbringen. Wo sonst etwa drei Disken vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden, müssen nun erstmal mindestens 30 Sportgeräte gewogen und für regelkonform erklärt werden. Diese Vorgehensweise gilt für alle Disziplinen, bei denen Sportgeräte verwendet werden müssen. "Das ist natürlich alles ein großer Mehraufwand in vielen Bereichen" , sagt der Abteilungsleiter.

Ob das alles funktionieren wird? "Ich bin total angespannt ", sagt Schmitz. Aber diese Aufregung ist es ihm wert. "Es muss ja irgendwie weitergehen mit der Leichtathletik."

Stand: 20.08.2020, 12:44