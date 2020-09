Politiker stimmen Sportlern zu - auch nach der Wahl?

Am Montag (07.09.20) kamen die Vertreter dieser Allianz, der im Übrigen neben etlichen Breitensportvereinen auch die Profiklubs 1. FC Köln und Kölner Haie angehören, beim ASV Köln zusammen, um in einer Pressekonferenz über ihre Ziele zu informieren. Kurz vor der bevorstehenden Kommunalwahl hat man alle OB-Kandidaten Kölns und sämtliche Ratsparteien angeschrieben. Es wurde abgefragt, wie die Politiker zu den in acht Punkten zusammengefassten Zielen und Forderungen der Allianz stehen. "Die Antworten waren - wenig überraschend - eindeutig. Die Politiker stimmen uns im Grunde in allen Punkten zu" , berichtet Pfeifer. Er weiß allerdings auch: "Das ist vor der Wahl natürlich wenig überraschend. Schließlich will man es sich mit den 300.000 in Vereinen aktiven und weiteren 200.000 privater Basis Sporttreibenden nicht verscherzen."