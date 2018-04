Kaymer kämpft um seine alte Qualität

Kaymer behält sich den Optimismus

Die intensive Vorbereitungszeit im Winter hatte bei Kaymer eigentlich ein gutes Gefühl hinterlassen, dass er es in diesem Jahr wieder besser machen könnte. Doch dann kam die Ernüchterung. Die jüngste, gut dreiwöchige Verletzungszeit hat ihn ein gutes Stück zurückgeworfen. Mit dem Blick auf frühere, große Erfolge räumt Kaymer ein: "Heute fehlt mir dieses Selbstbewusstsein."

Dennoch versucht Kaymer optimistisch in die bevorstehenden Aufgaben zu gehen. "Ich habe die letzten paar Jahre in Augusta immer sehr gut gespielt. Ich habe immer eine Runde mit einem sehr niedrigen Ergebnis zustande gebracht, eine Runde, in der mir sehr viele Birdies gelungen sind" , sagt Kaymer. Doch immer wieder folgten danach durchwachsene Durchgänge. "Wenn ich so eine schwache Runde vermeiden kann, dann kann ich auch beim Masters sehr gut abschneiden."

Stand: 05.04.2018, 11:19