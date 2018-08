WM-Gold für Hoff/Groß im Kajak-Zweier

Die WM-Fünften von 2017 gewannen am Freitag (24.08.2018) in Montemor vor den Spaniern Francisco Cubelos/Inigo Pena und Marko Tomicevic/Milenko Zoric (Serbien).

Für Groß war es bereits der dritte WM-Titel in dieser Klasse. 2013 in Duisburg und 2015 in Mailand hatte er jeweils an der Seite von Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt triumphiert.

sid | Stand: 24.08.2018, 17:45