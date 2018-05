Beim am Freitag (25.05.2018) beginnenden Heim-Weltcup in Duisburg geht es für Deutschlands Kanuten auch um die Startplätze bei der WM im portugiesischen Montemor Ende August. Spannung verspricht das Duell im Kajak-Einer über 1000 m: Zweier-Olympiasieger Max Rendschmidt (Essen) fordert Weltmeister Tom Liebscher (Dresden) heraus. Nur das jeweils beste deutsche Boot löst das WM-Ticket. "Ich hoffe, dass ich Tom mehr ärgern kann als letztes Jahr", sagte Rendschmidt am Mittwoch in Duisburg.

Gemeinsam gelten der zuletzt erkrankte Liebscher und Rendschmidt zudem im Vierer als klare Sieganwärter. Angeführt wird das deutsche Aufgebot vom 30 Jahre alten dreimaligen Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel. Der Potsdamer geht sowohl auf seiner Paradestrecke über 1000 m als auch über 500 m an den Start.

Weltcup in Duisburg mit vielen Nationen

Nach einjähriger Pause werden in Duisburg 600 Sportler aus 54 Nationen erwartet, zuletzt meldeten auch Kanuten aus Irland und Indonesien. Angekündigt haben sich zudem drei Athletinnen aus Nordkorea, die am vergangenen Wochenende im ungarischen Szeged wegen Visa-Problemen noch nicht starten konnten. "Wir sind gespannt, ob sie kommen. Noch haben wir keine Absage erhalten", sagte Jürgen Joachim, Präsident des Kanu-Regatta-Vereins Duisburg.

Duisburg hatte wegen des Neubaus des Bundesleistungszentrums im vergangenen Jahr im Weltcup-Kalender gefehlt. Im "Wimbledon des Kanu-Rennsports" fanden bereits fünf Weltmeisterschaften statt, die nächste Kandidatur ist für die Titelkämpfe 2023 geplant. 2021 richtet Duisburg die Europameisterschaften aus.

