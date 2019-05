Lutz, die aus einer sportbegeisterten Familie stammt und schon als Siebenjährige regelmäßig in einem Kanu saß, studiert seit 2017 Sport in Köln. Nebenbei geht sie gelegentlich arbeiten, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Soweit neben Studium und Leistungssport Zeit dazu bleibt. "Ich absolviere zwischen zehn und 14 Trainingseinheiten pro Woche. Meistens täglich einmal morgens und einmal abends. Zum Glück wohne ich in Köln gleich in Rhein-Nähe, sodass ich nur ein paar Meter Fußweg zum Fluß habe" , berichtet Lutz.

"Sie hat uns noch nie enttäuscht"

Trainingsfleiß, Spaß am Sport auch ohne finanzielle Reize - da braucht es ein großes Maß an Idealismus und sportlichen Ehrgeiz für Erfolge. All das bringt Maren Lutz zur Genüge mit, wie Bundestrainer Gregor Simon sagt: "Sie ist eine unserer großen Hoffnungen. Wenn es in die Wettkämpfe geht, hat sie uns noch nie enttäuscht."

Bei der EM auf der Soca in Slowenien ab Dienstag (14.05.19) tritt Lutz, die auch im Slalom-Sport erfolgreich ist, in der Abfahrt in Canadier-Einer und - Doppel für Deutschland an. Letztes Jahr bei der WM gewann sie auf der Langstrecke die Bronzemedaille. "Ich denke, dass ich es auch diesmal aufs Podium schaffen kann" , ist Lutz optimistisch.

Stand: 13.05.2019, 09:30