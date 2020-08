Nach dem Ausfall der Weltmeisterschaften in diesem Jahr fiebern alle deutschen Kanuten natürlich jetzt auf die Deutschen Meisterschaften hin. Ronald Rauhe, Deutschlands größter Medaillensammler bei nationalen Meisterschaften, wird auf der Website des Deutschen Kanuverbandes zitiert: "Das Warten hat ein Ende. Endlich können wir wieder um Medaillen kämpfen. Wir freuen uns unglaublich, doch noch auf einem richtigen Wettkampf in diesem Jahr starten zu können."

Corona - Nur Einer-Boote unterwegs