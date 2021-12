24. Januar 2021 - Rio-Weltmeister Großkreutz beendet Karriere: Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz beendet seine Profi-Karriere. Nach 15 Jahren sei es an der Zeit, dem Profifußball tschüss zu sagen, sagt BVB-Legende Großkreutz in einem auf Instagram veröffentlichten emotionalen Video. "Es war vielleicht keine Bilderbuchkarriere, wenn ich an den Dönerwurf denke. Oder an den Abgang in Stuttgart, der nicht schön war. Fehler macht jeder, das Wichtigste ist, dass man dazu steht", sagt Großkreutz, der mit Borussia Dortmund zwei Mal deutscher Meister und einmal Pokalsieger wurde.