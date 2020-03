Reiterin Isabell Werth hat sich gegen einen Olympia-Boykott der Athleten zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. "Ich halte grundsätzlich nichts von solchen Aktionen" , sagte die sechsmalige Olympiasiegerin am Sonntag (22.03.2020). "Im Moment weiß doch wirklich niemand, was in den nächsten Wochen passieren wird."

Dennoch halte die 50-jährige aus Issum es für "unmöglich" , dass die olympischen Spiele in Tokio wie geplant stattfinden können. "Das wissen wir alle, und ich bin sicher, das IOC und die Japaner wissen das auch und arbeiten an einer Lösung." Je nachdem, wie diese ausfalle, "kann ja dann immer noch jeder Sportler entscheiden, ob es für ihn so passt, ob das okay ist, ob das für ihn Sinn macht. Alles andere halte ich für überaktiv."