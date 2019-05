Sankaran: "Cricket ist Leben in einer abstrakten Form"

Die Sportart Cricket erlebt in Deutschland einen Boom. Das liegt vor allem an den Einwanderern. Vignaesh Sankaran, Präsident des Westdeutschen Cricket Verbandes, spricht im Interview über den großen Zuwachs, die Rahmenbedingungen und den Integrationsprozess in das Vereinswesen.