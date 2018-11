Johannes Hodapp vom Team Sauerland NRW ist von National Trainer Ralf Grabsch in die Deutsche Nationalmannschaft berufen worden. Hodapp machte in seinem ersten Männerjahr besonders in der Radbundesliga und bei der Deutschland Tour auf sich aufmerksam. In der Bundesliga, zu der unter anderem die Sauerlandrundfahrt gehört, gewann er die Wertung des besten Nachwuchsfahrers und trug bei jedem Rennen stolz das Führungstrikot dieser Kategorie.

Ein weiterer großer Auftritt folgte bei der Deutschlandrundfahrt. Als jüngster Fahrer des Rennens mischte der damals gerade mal 18-Jährige auf der Etappe von Trier nach Merzig über 120 Kilometer an der Spitze mit. Obwohl er nach diesem Ritt mit Rick Zabel und Co. am Ende seiner Kräfte war, sorgte diese Fahrt für große Anerkennung in der Szene.

Anfänge beim RSV Gütersloh

"Wenn ich mich entsprechend weiterentwickele, möchte ich versuchen, eines Tages die Tour de France und die anderen großen Rundfahrten zu bestreiten. Radfahren und Reisen, dass ist schon meine Welt" , sagt Hodapp.

Im Team Sauerland ist man froh über die gute Nachwuchsarbeit der Region. Hodapp bestritt seine ersten Jahre im Leistungssport beim RSV Gütersloh. Er war bereits in der Jugend und Juniorenklasse Teil des NRW-Kaders. Das Team Sauerland arbeitet eng mit dem Radsportverband NRW zusammen und verfolgt das gemeinsame Ziel, die jungen Eigengewächse international weiter nach vorn zu bringen.