Düsseldorfer Hockey-Damen stehen erneut im Hallen-Finale

Der Titelverteidiger gewann am Samstag sein Halbfinale in Frankfurt am Main mit 4:0 (1:0) gegen den Mannheimer HC . " Wir können uns auf unsere defensiven Strategien verlassen, auch wenn ich mir früher ein zweites Tor gewünscht hätte ", sagte Trainer Nicolai Sussenburger. " Es ist stark, in einem Halbfinale zu Null zu spielen. "

Nach der frühen Führung durch Nationalspielerin Selin Oruz (3. Minute/Strafecke) dauerte es bis zum dritten Viertel, ehe Elisa Gräve (41. Minute) auf 2:0 erhöhte. Zuvor hatte der Favorit zahlreiche Chancen, darunter sechs Strafecken, ungenutzt gelassen.