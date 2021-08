Hochwasser: Landessportbund rechnet mit jahrelangem Wiederaufbau

So geht es vielen Vereinen in den betroffenen Gebieten. Ganze Sportanlagen sind quasi verschwunden. Der Vorstandsvorsitzende des LSB in NRW, Dr. Christoph Niessen, erklärte im WDR-Interview: "Wir konnten inzwischen genauer lokalisieren, wo die größten Schäden eingetreten sind. Vor allem der Bereich rund um Erftstadt, Swisttal und Euskirchen ist stark betroffen. Dort steht teilweise keine einzige Sportanlage mehr."

Umfrage ergibt knapp 300 Schadensfälle

Vier Wochen hatte der Landessportbund eine Anlaufadresse geschaltet, unter der sich betroffene Vereine melden konnten. Dazu hat es in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz, dessen Vereine ebenfalls stark betroffen sind, eine Umfrage in den Flutgebieten gegeben. In Nordrhein-Westfalen seien bisher an die 300 Schadensmeldungen eingegangen.