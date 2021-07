Hochwasser trifft den Breitensport, Profiverbände spenden

BVB und Gladbach mit Benefizspielen

Hilfe kommt also vom Land, Bund, über Spenden oder vom LSB - aber auch aus dem Profibereich. Borussia Dortmund sowie Borussia Mönchengladbach haben bereits angekündigt, ein Benefizspiel in schwer betroffenen Regionen ausrichten zu wollen. " Aus vielen Teilen des Landes erreichen uns schreckliche Bilder. Der BVB wird seinen Beitrag dazu leisten, um Betroffenen zu helfen ", heißt es in einem Statement auf der Seite des BVB.

Auch die Gladbacher ließen verlauten: "Ungläubig sehen wir die Bilder dieses Leids. Wir drücken allen Opfern unsere Solidarität aus." Wo und wann die Partien stattfinden, soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Fortuna Düsseldorf wird 25 000 Euro vom Testspiel am Samstag spenden und eine Schweigeminute abhalten.

Drei Millionen Euro Hilfe von DFL und DFB