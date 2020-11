Gäb in "Hall of Fame" aufgenommen

Mit dem gebürtigen Düsseldorfer Hans Wilhelm Gäb umfasst die "Hall of Fame des deutschen Sports" 121 Mitglieder. Gäb sei eine der profiliertesten und angesehensten Personen des deutschen Sports, hieß es am Donnerstag (12.11.2020) in einer Sporthilfe-Mitteilung.

Der 84 Jahre alte Gäb war 13 Jahre Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes, von 1988 bis 1992 war er im Präsidium des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) und von 2005 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe. 2008 wechselte er als Vorsitzender in den Aufsichtsrat, dem er bis heute als Ehrenvorsitzender angehört.

Seit dem Jahr 2000 wird die "Goldene Sportpyramide" verliehen. Unter den bisherigen Preisträgern sind unter anderen Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Heiner Brand, Henry Maske, Rosi Mittermaier-Neureuther, Uwe Seeler und Max Schmeling sowie Vorjahres-Preisträgerin Franziska van Almsick.

Stand: 12.11.2020, 12:48