Motor hatte zudem die Ehre, das erste Spiel zu bestreiten, in ihrer vorübergehenden sportlichen Heimat Düsseldorf war der TSV Bayer Dormagen zu Gast. Der Traditionsklub entging in der vergangenen Spielzeit nur knapp dem Abstieg, hatte in der Endabrechnung einen Punkt mehr als der TuS Ferndorf, der nun in der 3. Liga an den Start gehen muss.

Offene Saporischschja-Defensive hilft Dormagen

Dormagen präsentierte sich allerdings deutlich stärker als im vergangenen Spieljahr. Von Beginn an entwickelte sich zwischen Bayer und Saporischschja ein äußerst tempo- und torreiches Spiel. Grund dafür war auch, dass die Ukrainer offensichtlich noch nicht ihren Rhythmus in der Verteidigung haben, aber technisch derart stark sind, um viele Treffer zu erzielen.

Nach acht Minuten führte Dormagen mit 7:5, ehe die Ukrainer die gegnerischen Angriffe besser unter Kontrolle bekam. Dass zehn Minuten später der zwischenzeitliche Ausgleich (10:10) gelang, lag aber auch daran, dass die Gäste einige freie Abschlüsse neben das Tor warfen. Und mit Dmytro Horiha hatte Saporischschja einen überragenden Mann in den eigenen Reihen, nach 20 Minuten hatte er bereits sechs Treffer auf dem Konto - bei einer 100-prozentigen Wurfquote.

Das gleiche Kunststück bei einem Tor weniger gelang auch dem Dormagener Joshua Reuland in der ersten Halbzeit. Per Siebenmeter sorgte der TSV-Linksaußen für das 17:15, mit dieser Führung ging der Außenseiter in die Pause gegen die Ukrainer, die zuvor als Ziel ausgaben, am Ende der Saison Rang eins in der 2. Liga zu belegen. Kein Wunder, spielte der ukrainische Serienmeister in der vergangenen Spielzeit noch in der Champions League und besiegte die SG Flensburg-Handewitt.

Bayer gibt sich auch im zweiten Durchgang keine Blöße

Der zweite Durchgang startete gleich mit einem Highlight: Jakub Sterba erhöhte für Dormagen per Kempa-Trick auf eine Drei-Tore-Führung. Die Spielstände pendelten in der Folge immer wieder zwischen einem Unterschied von zwei oder drei Treffern, Bayer gelang es, die Führung stets zu halten. In das letzte Spieldrittel ging Dormagen mit einem 22:19 im Rücken.

Anders als vor der Pause war die Partie nun geprägt von zwei stärker verteidigenden Teams, es fielen deutlich weniger Tore. Dauerte es zu Spielbeginn acht Minuten, bis die ersten zwölf Tore erzielt wurden, war es nun die gleiche Ausbeute nach 14 Minuten.

Seesing der überragende Mann

Saporischschja gelang es zwar, die Partie eng zu halten, eine Serie von drei, vier Treffern gab es jedoch nie. Und so blieb eine Aufholjagd aus, Dormagen führte auch nach 50 Minuten mit drei Toren Vorsprung (27:24). Der Garant dafür war in dieser Phase der erste 19 Jahre alte Kreisfläufer Aron Seesing, der von der ukrainischen Defensive nicht zu halten war.

Mit seinem sechsten Treffer sorgte er für das 30:25 und die Vorentscheidung im Spiel (53.). Am Ende behielt Dormagen mit 33:28 die Oberhand und feierte einen Auftakt nach Maß - wobei es erst am Sonntag gegen den Dessau-Rosslauer HV um Punkte geht, die am Ende über Auf- und Abstieg entscheiden können.

Quelle: sho