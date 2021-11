Dass Hagen als Aufsteiger den VfL Gummersbach überrumpelt, mag überraschen. Schließlich klafft eine sportliche wie wirtschaftliche Lücke zwischen der eingleisigen 2. und mittlerweile siebengleisigen 3. Handball-Liga, an der Vereine wie die HSG Krefeld in der Vergangenheit bereits gescheitert sind. Was also hat gerade Hagen in die Spitzengruppe der 2. Liga geführt?