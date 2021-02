Brand optimistisch für die Zukunft

Dennoch ist Heiner Brand zuversichtlich, dass es zumindest mit der Rückkehr des VfL Gummersbach in die Bundesliga klappen könnte. "Auch wenn noch schwierige Auswärtsspiele anstehen, sieht es gut aus. Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial aufzusteigen" , sagt Brand, der auch die Arbeit des neuen Trainers Gudjon Valur Sigurdsson schätzt.

Ob die erste Liga im Falle eines Aufstiegs zu halten sei, stünde auf einem anderen Blatt. "Es sind sicher einige Spieler dabei, die das Zeug haben, in der Bundesliga mitzuhalten ", so Brand. Das Team müsse aber gewiss auf einigen Positionen verstärkt werden

Einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr will Heiner Brands Nachfolge-Generation an diesem Mittwoch (17.02.2021, 19 Uhr) mit einem Sieg gegen den alten Rivalen von damals machen.

Stand: 17.02.2021, 11:47