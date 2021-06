Mit Kurtagic kommt die Wende

Drei Jahre ist es her, dass der Traditionsclub aus der Bundesliga abgestiegen ist. Die erste Zweitliga-Saison verlief enttäuschend. Am 1. Juli 2019 übernahm dann Kurtagic, bis 2017 Trainer des VfL Gummersbach, die verunsicherte Mannschaft. So richtig in Fahrt kam der TuS dann aber erst im Sommer 2020. Die Verantwortlichen leiteten einen radikalen Umbruch ein: Sieben Spieler mussten gehen, neun Spieler kamen neu dazu.

Und die Mannschaft fand schnell zusammen, auch aufgrund der Corona-Krise. "Es war mit dem neuen Kader gleich zu Beginn eine intensive Zeit. Die Jungs haben sich, auch weil sie in einer Blase waren, viel untereinander getroffen. Das Ganze hat eine Eigendynamik angenommen. Es war schön zu sehen, wie schnell das ging. Das war für uns ein Zeichen, dass wir die richtigen Jungs gefunden hatten" , sagte der Sportliche Leiter Rolf Hermann dem "Westfalen-Blatt".

Besonders die Breite des Kaders ist in dieser Saison der große Trumpf des TuS. Zudem spielen die Lübbecker deutlich konstanter als die Konkurrenz aus Hamburg und Gummersbach.

Das nötige Selbstvertrauen ist da

Abheben will in Lübbecke aber noch niemand. "Wir arbeiten seriös im Training und in den Spielen ", sagte Kurtagic. Der Club setze vor allem auf die "Basics" , sowie "Spaß am Spiel haben und Freude am Gewinnen zeigen" . Dass es den Ostwestfalen auch an dem nötigen Selbstvertrauen nicht mangelt, zeigen schon die Meldungen auf der Vereinshomepage. Der Aufstieg wäre dann die nächsten " Handball-Grüße aus Nettelstedt-Lübbecke ".

