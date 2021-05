Die Spieler von Tusem Essen hätten eigentlich jeden Grund gehabt, geknickt in die Länderspielpause zu gehen. Vier Spiele hat der Aufsteiger in Folge verloren. Von den bisherigen 27 Ligaspielen haben die Essener überhaupt erst fünf gewonnen und stehen folgerichtig auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Punkte, elf Spiele sind noch zu spielen.

Dennoch herrscht in Essen Optimismus. Denn die Leistungen in den vergangenen Spielen stmmte, vor allem gegen Spitzenreiter und Rekordmeister THW Kiel. Zwar hat der Tusem das Spiel mit 27:31 verloren, den Kielern dabei aber einen großen Kampf geliefert. "Wir wollten gegen die beste Mannschaft der Welt einfach nur Spaß haben und schauen, was dabei herauskommt. Dass wir Kiel so lange ärgern konnten, macht mir einfach nur Freude" , sagte Rechtsaußen Dimitri Ignatow nach der Partie. " Am Ende des Tages hat die individuelle Weltklasse das Spiel entschieden" , ergänzte Trainer Jamal Naji.