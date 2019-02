VfL Gummersbach - THW Kiel (Do., 19 Uhr)

Das wird knifflig für die Gummersbacher. Gegen das Spitzenteam aus Kiel geht die Mannschaft von Trainer Denis Bahtijarevic als krasser Außenseiter ins Spiel. Die Kieler haben zwar am vergangenen Spieltag eine unerwartete Niederlage gegen den SC Magdeburg einstecken müssen. Davor verließen sie allerdings in 22 (!) Spielen das Feld als Sieger. Klar, dass die Gislasson-Mannschaft die Magdeburg-Niederlage wettmachen will.

"Wir werden Gummersbach nicht auf die leichte Schulter nehmen, haben dort im vergangenen Jahr verloren. Wir haben dort also einiges gutzumachen" , kündigte THW-Rückraumspieler Lukas Nilsson bereits an. Auf der anderen Seite hofft VfL-Keeper Matthias Puhle, dass sein Team aus den Fehlern vom jüngsten Auftritt in Berlin (19:25) gelernt hat. "Wir müssen diszipliniert spielen und dürfen uns nicht hinreißen lassen auf halbe Chancen zu gehen. Stattdessen müssen wir, wenn wir eine Chance haben, alles in unsere Würfe reinlegen" , sagte der VfL-Keeper. Die Gummersbacher dürfen sich auf ein volles Haus freuen.

HC Erlangen - Bergischer HC (Do., 19 Uhr)

An das Hinspiel denken die Bergischen Löwen mit Freuden zurück. Mit 35:26 fegten sie damals den HCE aus der Halle. Ganz so leicht dürfte es diesmal nicht werden, denn die Franken sind äußerst heimstark, holten zwölf ihrer 16 Punkte in eigener Halle. " Es ist eine unangenehme Mannschaft mit einer kämpferischen Abwehr, die in die Zweikämpfe will" , sagt BHC-Trainer Sebastian Hinze.

Hinze geht davon aus, dass Partie wird voraussichtlich in der Abwehr gewonnen wird. "Unser Ziel ist es, gegen den Erlanger Positionsangriff in die Abwehr zu kommen. Dann haben wir auch eine Chance, die Punkte mit nach Hause zu nehmen" , so der Coach.

HSG Wetzlar - GWD Minden (Do., 19 Uhr)

Vier Punkte beträgt der Vorsprung von GWD auf den kommenden gegner aus Hessen. Weniger sollen es aus Sicht der Ostwestfalen auf keinen Fall werden. "Wetzlar ist zu Hause eine andere Mannschaft, vor allem was die Körperlichkeit und Mentalität anbelangt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen daran anknüpfen, was wir in Erlangen erreicht haben und weiterhin punkten" , sagte GWD-Trainer Frank Carstens. In Erlangen holte Minden beim 29:25 einen wichtigen Auswärtssieg.

Wetzlar verlor seine drei letzten Spiele allesamt und steht nun unter Druck. Das Hinspiel gewann Minden knapp mit 24:22.

