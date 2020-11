Lemgo verlor am vergangenen Mittwoch überraschend deutlich aber hochverdient 26:32 gegen HBW Balingen-Weilstetten. Und das gegen ein Team, dass bis dato noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto hatte. Nach vier Spielen ohne Niederlage wirkte Lemgo vor allem in der ersten Hälfte fast schon überrumpelt. So musste der TBV einen sechs-Tore-Rückstand mit in die Pause nehmen, den die Mannschaft um Trainer Floriran Kehrmann bis zum Ende nicht mehr wettmachen konnte.