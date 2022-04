" Wir werden alles in die Waagschale werfen, was wir haben" , kündigte TBV-Coach Florian Kehrmann vor der Partie am Dienstag an. Mit mindestens drei Toren Unterschied müssen die Lipper den polnischen Vizemeister in die Knie zwingen, um nach der sehr ärgerlichen 28:31-Niederlage im Hinspiel noch ins Viertelfinale einzuziehen. "Wir gehen sicherlich als Außenseiter ins Spiel, bei dem alles passen muss ", so der Trainer.

Kehrmann: "Wieder auf Stärken besinnen"

Die Generalprobe war mächtig misslungen: 20:32 verlor Lemgo Lippe gegen Minden. Kehrmann schaute aber nach vorn: " Wir müssen das Spiel schnellstmöglich aus den Köpfen verschwinden lassen und uns wieder auf unsere Stärken besinnen. "

Vor dem gegnerischen Tor seien wieder Vollstrecker-Qualitäten von Nöten, aussichtsreiche Wurfchancen gab es schließlich auch im OWL-Derby zuhauf: "Genauso muss es Ziel sein, über eine herausragende Abwehr- und Torhüterleistung ins Tempospiel zu kommen, sonst werden wir dort nicht bestehen."

Kosorotov muss gebremst werden

Dass die Lipper dem siebenfachen Meister die Stirn bieten können, stellten sie bereits bis in die Schlussphase des hitzigen Hinspiels unter Beweis. Umso wichtiger wird es sein, diesmal 60 Minuten klaren Kopf zu behalten und sich von nichts und niemandem aus dem Konzept bringen zu lassen. Nebst geschlossener Defensivarbeit wird es laut Kehrmann im Angriff darauf ankommen, " gegen die sehr aggressiv und körperbetont spielende 6:0-Abwehr gute Lösungen zu finden. "

Und nicht zuletzt: mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu legen. Wisla Plock hat es im Hinspiel vorgemacht. Zu bändigen gilt es im Rückraum vor allem den 22-jährigen Topscorer Sergei Kosorotov, der in der Phoenix Contact-Arena neun seiner 13 Würfe versenkte – und das Pendel in finalen Momenten zugunsten von Plock ausschlagen ließ.

