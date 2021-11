Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Vor der Begegnung mit den Löwen blieb also nur wenig Zeit zur Vorbereitung. "Da erwartet uns die nächste sehr schwere Aufgabe" , ist sich Kehrmann sicher. "Wir werden versuchen müssen, die Kreise von Kohlbacher und Horzen am Kreis einzuengen und müssen die Rückraumschützen wie Nilsson, Ahouansou oder Kirkelokke weit von der Abwehr fernhalten ", so der 44-Jährige. "Für uns gilt, auf unser System zu vertrauen, ins Tempospiel zu kommen und von Anfang an Druck auf die Löwen-Abwehr auszuüben" .

Löwen im Umbruch

Die Rhein-Neckar-Löwen, deutscher Meister von 2017, sind alles andere als optimal in die Spielzeit gestartet. Nach sechs Spieltagen hatte das Team lediglich 5:7 Punkte auf dem Konto, zudem scheiterte der Klub in der Qualifikation zur European League an Benfica Lissabon. Mit Siegen in Wetzlar und gegen Balingen konnte sich die Mannschaft zuletzt aber stabilisieren und ist nun seit vier Spielen unbesiegt.