Die Gegenwart ist weniger ruhmreich, doch an diesem Montag betritt der Klub von einstigen Größen wie Heiner Brand und Jo Deckarm, Erhard Wunderlich und Hansi Schmidt wieder eine Bühne, die dem großen Selbstvertrauen entspricht. In der Dortmunder Westfalenhalle kommt es am Montag (30.12.2019) zum Zweitliga-Spitzenspiel beim ASV Hamm-Westfalen (19 Uhr).

Gummersbach könnte auf Platz zwei vorrücken

Mit einem Sieg würden die Oberbergischen ihren Gegner verdrängen und hinter Spitzenreiter HSC 2000 Coburg zu Beginn der bis Ende Januar dauernden EM-Pause auf einen Aufstiegsplatz klettern. "Bisher ist die Hinrunde gut gelaufen und wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir oben mit dabei sind, dann hätte das jeder von uns unterschrieben" , sagte VfL-Rechtsaußen Tobias Schröter.

Torge Greve.

Einen Rückschlag erlitt die Mannschaft allerdings am 2. Weihnachtsfeiertag, als sie im Duell zweier Altmeister bei TuSEM Essen mit 24:29 den Kürzeren zog.



"Wir sind bisher den Beweis schuldig geblieben, dass wir eine Spitzenmannschaft schlagen können", mäkelte der im Frühjahr gekommene Trainer Torge Greve danach. In der heimischen Halle am Heiner-Brand-Platz 1 ist sein Team freilich bisher ungeschlagen.

Bitterer Abstieg im Sommer

Was war das für eine Dramatik im vergangenen Sommer, als die Gummersbacher am letzten Spieltag nach 53 Jahren abstiegen. Dem zwölfmaligen Meister reichte das 25:25 bei Mitabsteiger SG BBM Bietigheim nicht, weil die Eulen Ludwigshafen nach einem 31:30 gegen GWD Minden bei Punktgleichheit nach 34 Spieltagen um ein läppisches Tor besser waren.

Mehr als 7.000 Karten verkauft

Für die Partie am Montag waren bis zum Freitag bereits mehr als 7.000 Karten verkauft. Hamms Trainer Kay Rothenpieler freut sich auf "ein richtiges Handball-Highlight" zum Ende des Jahres.

Die Westfalenhalle galt in den 1970er und 80er Jahren als Wohnzimmer der Gummersbacher, die vor allem für Europacupspiele aus ihrer kleinen Eugen-Haas-Halle ins Ruhrgebiet zogen. VfL-Legende Brand schwärmte in den "Ruhr Nachrichten": "Auch wenn sie nicht mehr die modernste ist, strahlt die Westfalenhalle noch heute eine besondere Atmosphäre aus."

Stand: 29.12.2019, 15:03