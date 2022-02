TBV Lemgo Lippe will gegen Nantes zurück in die Erfolgsspur

Um 20.45 Uhr ist der französische Spitzenklub in der EHF European League beim TBV zu Gast. Das Hinspiel gewann der Bundesligist etwas überraschend mit 28:27.

Nach den Niederlagen bei Benfica Lissabon (30:35) vor einer Woche und beim Bergischen HC (27:32) am Sonntag müsse das Team "gegen Nantes darauf achten, dass wir von Anfang an ein anderes Gesicht zeigen ", sagt TBV-Trainer Florian Kehrmann. Sein Team habe gegen den BHC "das Spiel leider von Anfang an zu leicht aus der Hand gegeben. Das dürfen wir uns gegen eine europäische Spitzenmannschaft wie Nantes nicht erlauben" , so Kehrmann.

Chance auf die ersten drei Plätze wahren

Für den TBV bedeutet die Partie wohl die letzte Chance, noch einen der ersten drei Ränge der Gruppe B zu erreichen, um in der nächsten Runde einen einfacheren Gegner zu erwischen. Aktuell ist der Bundesligist Tabellenvierter und hat einen komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Ränge fünf und sechs, die nicht zum Erreichen des Achtelfinals reichen. Nantes auf Platz drei ist allerdings auch schon zwei Punkte besser.

"Um in der Gruppe auch weiter im Gespräch um die ersten drei Plätze zu bleiben, brauchen wir einen Sieg und zwei Punkte gegen Nantes" , erklärt Kehrmann und setzt dabei auf die Unterstützung der eigenen Fans, von denen 1.500 zugelassen sind. "Wir hoffen natürlich darauf, dass die Zuschauer uns am Dienstag wieder antreiben."

Quelle: red