HBL: Hamm-Westfalen braucht mehr als Komplimente

"Hamm hat es gut gemacht, aber es hat nicht gereicht - noch nicht" . Dieser Satz gegenüber dem Westfälischen Anzeiger vom Ex-Hammer Dani Baijens, der nun in Diensten des HSV Hamburg steht, ist etwas bezeichnend für die Situation des Tabellenletzten der Handball-Bundesliga, den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Am Donnerstag bekommt dieser im NRW-Duell mit dem TBV Lemgo Lippe eine neue Chance, endlich wieder Punkte statt Komplimente einzufahren.

ASV oft nah dran, aber Verlierer

Denn nur Punkte halten die Hoffnung au den Klassenerhalt am Leben. "Wir wissen, dass wir in jedem Spiel ans Limit gehen müssen, um zu punkten" , erklärte der wieder genesene Spielmacher Björn Zintel. Hamm war in einigen Spielen in dieser Saison nah dran, stellte die Gegner durchaus vor komplizierte Aufgaben - und ging doch leer aus.

So zum Beispiel beim 28:29 gegen Gummersbach oder der knappen Niederlage gegen Erlangen. Nur gegen Göppingen und beim Remis gegen Hannover konnte man Zählbares mitnehmen. Und so bleibt neben Komplimenten bisher lediglich die "Rote Laterne" der HBL in Hamm. Ein Sieg gegen den TBV würde daran vorerst nichts ändern.