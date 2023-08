Dennoch wollen sich die Gummersbacher nicht unter Wert verkaufen. "In der Bundesliga gibt es kein einfaches Spiel und Kiel ist eine der stärksten Mannschaften der Liga. Am Donnerstag brauchen wir daher mehr Ballsicherheit und eine super Abwehr", glaubt Co- Kapitän Ellidi Vidarsson, worauf es im nächsten Pflichtspiel ankommt.

Kiel im Umbruch

Zum Ende der Saison 2022/23 musste sich der THW von einigen Leistungsträgern der vergangenen Jahre verabschieden und damit einen großen Umbruch seines Kaders vornehmen. Unter anderem die Weltstars Niklas Landin und Sander Sagosen sowie der allzeit zuverlässige Miha Zarabec gehören zu den Kieler Angängen. Neu im Team sind dagegen Elias Ellefsen á Skipagøtu, Vincent Gerard, Magnus Bierfreund und Eduardo Gurbindo.

Dass der THW Kiel auch mit seinen Neuzugängen das Maß aller Dinge bleibt, zeigte der Rekordmeister bereits in der vergangenen Woche, als er sich nach einem packenden Duell samt Siebenmeterwerfen mit einem 37:36-Erfolg zum Pflichtspielauftakt gegen den Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen durchsetzte. Damit sicherten sich die Kieler den ersten Titel der neuen Spielzeit und das gleich zum vierten Mal in Folge, was zuvor noch keinem anderen Team gelang.

"Kiel bleibt Kiel"

Mit einem deutlichen 36:25-Auswärtssieg über Bundesligaaufsteiger HBW Balingen-Weilstetten ging es für die Norddeutschen noch in derselben Woche auch in der Liga erfolgreich weiter. "Kiel ist und bleibt Kiel", stellt Vidarsson daher klar: "Sie haben wie im letzten Jahr einen super Kader. Deshalb erwarte ich am Donnerstag starke Leistungen von beiden Mannschaften!"

Denn auch der VfL Gummersbach selbst startete mit 2:0 Punkten in die Saison. In ihrem ersten Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe erkämpften sich die Sigurdsson-Schützlinge am Sonntagnachmittag dank einer starken Abwehrvorstellung und einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei einen 30:27-Heimerfolg vor einer mit über 4.000 Zuschauern besetzten Gummersbacher Arena.

"Weniger Fehler machen"

"Spiele zu gewinnen ist superwichtig und es ist egal gegen welchen Gegner wir spielen – wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiter verbessern. Mit weniger Fehlern und einer noch besseren Abwehrleistung haben wir eine Chance, die zwei Punkte mit nach Gummersbach zu bringen", zeigt sich der isländische Kreisläufer zuversichtlich gestimmt.

