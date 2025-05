"Hoher Puls" vor dem Finale: Gelingt Blomberg-Lippe die Überraschung?

"JAAAAAA! Ist das wirklich passiert!? Irre. Wahnsinn. Unfassbar." Was die HSG Blomberg-Lippe auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal zum Finaleinzug in der Handball-Bundesliga schrieb, beschrieb die Gemütslage nach dem Sieg in Dortmund eindrücklich. Die HSG hatte sich bei den favorisierten Dortmunderinnen im entscheidenden dritten Spiel überzeugend durchgesetzt - und steht jetzt im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen die HB Ludwigsburg

Los geht's mit dem ersten Spiel der Best-of-three-Serie in Ludwigsburg (Mittwoch, 19 Uhr). Die HB, erst seit dieser Saison unter neuem Namen aktiv (früher SG BBM Bietigheim), ist seit Jahren die dominierende Kraft im deutschen Frauen-Handball, gewann zuletzt dreimal in Folge den Titel. Auch in dieser Saison beendete Ludwigsburg die Ligaphase auf Rang eins. Die Favoritenrolle ist demnach auch im Finale gegen Blomberg-Lippe klar vergeben.

HSG-Spielerin Hoberg: "Haben uns das Finale verdient"

Und doch rechnet sich die HSG, getragen von der Euphorie, in der Finalserie etwas aus. Vor allem aber wollen die Spielerinnen Spaß haben und die Früchte ihrer starken Saison ernten. "Wir sollten das genießen, wir haben so sehr gekämpft über die gesamte Saison", sagt Ida Hoberg, Rückraumspielerin der HSG, vor dem Aufeinandertreffen: "Wir haben uns das Finale verdient."

Bislang 53 Saisontore: Ida Hoberg

Dreimal standen sich die HSG und Ludwigsburg in dieser Saison bereits gegenüber, dreimal ging der Sieg an die Serienmeisterinnen - unter anderem im März beim DHB-Pokalfinale (21:31 aus Sicht der HSG). Zuletzt beim 24:27 Anfang April in der Halle an der Ulmenallee bereitete Blomberg-Lippe der HB aber ordentlich Probleme. Ein Auftritt, der Mut machen kann.

"Ludwigsburg ist ein starkes Team, wir wissen, was uns da erwartet," so Hoberg. Die 21-Jährige warnt vor zu viel Respekt vor dem Gegner: "Wir müssen bei uns bleiben, unser Konzept durchziehen. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie sehr wir es wollen." Und dennoch - der "hohe Puls" ist auch bei Hoberg da, wie die Dänin zugibt.

Ludwigsburg warnt vor der HSG

Auch auf der Gegenseite hat man trotz der klaren Favoritenrolle Respekt vor dem Gegner. "Ich bin etwas überrascht, dass es Blomberg geschafft hat, aber sie haben es in dieser Saison überragend gemacht. Wir haben bereits im DHB-Pokalfinale gegeneinander gespielt und hatten im Auswärtsspiel in der Hauptrunde ein paar Probleme", sagte Ludwigsburgs Trainer Jakob Vestergaard.

Jung-Nationalspielerin Nieke Kühne in Aktion

Im Fokus steht für Vestergaard der starke HSG-Rückraum: "Wenn wir das Tempo steuern und eine gute Abwehr stellen, haben wir gute Chancen. Aber wir müssen vor allem auf Nieke Kühne und Laetitia Quist aufpassen." Kühne, 20, gehört mit 107 Treffern zu den besten Feldtorschützinnen in dieser Saison, auch Quist überzeugte mit 92 Treffern. Beide sind für das nach der Hauptrunde drittplatzierte Blomberg-Lippe Hoffnungsträgerinnen.

Spiel zwei am Samstag in Blomberg-Lippe

Sollte Blomberg-Lippe die Überraschung gelingen und die Mannschaft siegreich aus Ludwisgburg nach Hause fahren, kann vor heimischem Publikum der zweite Sieg geholt werden - und damit der Meistertitel. Tickets für die Partie am Samstag (24.05., 19 Uhr) sind noch über die Vereins-Webseite verfügbar.

Angesichts der zurückliegenden Ergebnisse ist allerdings eher davon auszugehen, dass die HSG dann um den Ausgleich in der Serie spielen wird. Und dennoch: Blomberg-Lippe hat gezeigt, dass man als Underdog gewinnen kann. Die Social-Media-Abteilung würde auch dann die passenden Worte finden.

Unsere Quellen: