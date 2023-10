Bergischer HC will den Schwung mitnehmen

Der Bergische HC hat sich mit einem spektakulären Sieg gegen Melsungen in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Nun will und muss das Team von Trainer Jamal Naji in Wetzlar nachlegen.

Von Jörg Strohschein