Noch 15 Sekunden Spielzeit standen am vergangenen Sonntag auf der Anzeigetafel in der Mindener Halle, als Justus Richtzenhain zum entscheidenden Wurf ausholte. Der Kreisläufer von GWD Minden schleuderte den Ball an Leipzigs Keeper Kristian Saeveras vorbei zum 23:23 ins Tor. Ein Punkt war gerettet für den Tabellenletzten der Handball-Bundesliga. Der nun gleich am Donnerstag das nächste wichtige Heimspiel vor der Brust hat: Gegen MT Melsungen sollen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter genährt werden.

"Mannschaft hat große Moral gezeigt"

Mindens Coach Frank Carstens zeigte sich nach dem Leipzig-Spiel kämpferisch: "Wir haben uns in diesem Spiel den Punkt wirklich verdient. Die Mannschaft hat große Moral gezeigt und wir werden das als Basis nehmen, um den Klassenerhalt anzugehen."

Auch gegen den aktuell Siebtplatzierten Melsungen, dessen Topteam neben Keeper Silvio Heinevetter mit Kai Häfner, Timo Kastening, Finn Lemke und Julius Kühn unter anderem vier deutsche Nationalspieler in seinen Reihen weiß, rechnen sich die Grün-Weißen durchaus etwas aus. Auch wenn sie personell auf dem Papier deutlich schwächer besetzt sind.