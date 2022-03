Groß war der Jubel bei GWD Minden am vergangenen Sonntag, als bei einem Top-Favoriten der Liga, bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem 31:31 ein überraschender Punktgewinn gelang. In Abwehr und Angriff zeigte der Bundesliga-Tabellenletzte im hohen Norden eine ansprechende Leistung - die Vorstellung eines Absteigers sieht sicherlich ganz anders aus.

Entsprechend optimistisch gehen die Mindener am Donnerstag ins nächste Spiel, wenn die Rhein-Neckar Löwen zu Gast sind. Auch das ist von den Namen her ein Spitzenteam. Doch die Löwen stecken aktuell in einer sportlichen Krise, wie vielleicht noch nie zuvor.