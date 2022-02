Nach der kurzen Winterpause startet Handball-Zweitligist VfL Gummersbach gleich mit einem echten Kracher in die Rest-Saison: Im DHB-Pokal-Viertelfinale empfangen die Oberbergischen den Bundesligisten HC Erlangen. Es ist eine enorm reizvolle Aufgabe. Denn sollte der VfL gewinnen, stünde er im ebenso prestigeträchtigen wie finanziell lukrativen Final Four, das Anfang Juni in Hamburg ausgetragen wird.

"Die Pause hat uns gutgetan und es war gut, dass wir ein bisschen Zeit zur Regeneration hatten. Wir haben es aber alle sehr vermisst richtige Spiele zu spielen und wir freuen uns, dass es am Samstag endlich wieder mit einem so wichtigen Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft losgeht" , blick VfL-Torwart Tibor Ivanišević gespannt auf das erste Pflichtspiel.