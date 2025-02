Werkselfen wollen gegen Ludwigsburg weiter lernen

Die jetzige Kader kann den großen Aderlass nicht auffangen. Biegler, der gleichzeitig auch die A-Juniorinnen des Klubs trainiert, sagt: "Es geht nur darum, im April und Mai da zu sein. Das ist Teil des Konzepts."

Zeit, um sich zu entwickeln

Denn: Die Regularien erlauben es Biegler und seinen Spielerinnen, trotz der bisher verheerenden Bilanz, die Hoffnung aufrecht zu erhalten. Der einzige Absteiger - im vergangenen Jahr waren es noch drei - wird in dieser Saison erstmals in sogenannten Play-Downs ermittelt.

Das heißt: Die vier schwächsten Teams der Hauptrunde spielen in Best-of-three-Serien gegeneinander. Die Verlierer der ersten Runde spielen dann den einzigen Absteiger unter sich aus. "Den Modus halte ich zwar auch nicht für gut, aber der ist ja nun einmal gegeben" , sagt Biegler.

Leverkusens Trainer Michael Biegler arbeitet am Klassenerhalt.

Somit ist es eigentlich egal, ob die Werkselfen vor den entscheidenden Partien überhaupt einen Zähler gewinnen können. "Die Spielerinnen müssen die Zeit bekommen, sich zu entwickeln" , sagt der 63-Jährige.

Knappe Niederlage in Zwickau

Und diesen Zeitraum will Biegler mit den jungen Leverkusener Frauen voll ausnutzen.: "Ich habe vor der Saison gesagt: Mit diesem Modus läuten wir eine Education Season (Ausbildungssaison, Anmerk. d. Red.) ein."

Biegler wähnt sich und das Team auf einem guten Weg mit Blick auf den Klassenerhalt, auch wenn seine Spielerinnen hier und da noch einige Schwächen offenbaren. "Wir hatten ein paar Partien dabei, wo wir zu wenig abgerufen haben" , sagt Biegler. Dagegen gab es auch ein paar Lichtblicke.

Zuletzt gab es eine knappe Niederlage in Zwickau mit nur einem Tor Rückstand. Zuvor unterlagen die Bayer-Spielerinnen ebenfalls knapp in Neckarsulm. "In Zwickau hatte die Mannschaft keine Niederlage verdient", sagt Biegler. Ein echter Hoffnungsschimmer.

Stabil gegen Ludwigsburg

Gegen Ludwigsburg geht es erstmal darum, jeweils "gut in die zwei Halbzeiten zu starten und stabil zu sein" , so Biegler: " Das ist uns manchmal nicht gelungen. "

Sollte dies allerdings gelingen, wäre das auch ein weiterer Schritt in Richtung erfolgreicher Saisonausgang. Die ersten Pflichtsiege stehen für die Werkselfen aber ohnehin erst nach Ende der Hauptunde im Frühling an.