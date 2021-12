Nach der Auswärtsniederlage bei der DJK Rimpar Wölfe am Sonntagnachmittag geht es für Handball-Zweitligist VfL Gummersbach schon am Mittwoch (22.12.21) weiter: Am 18. Spieltag ist der Lokalrivale TuS Ferndorf zu Gast. Nach dem jüngsten Rückschlag ist der Vorsprung des VfL auf die direkten Verfolger Hagen und Nordhorn geschrumpft, dennoch führen die Sigurdsson-Schützlinge weiterhin mit 26:8 Punkten die Tabelle der 2. HBL an.

Mit den Siegerländern treffen die Oberbergischen zwei Tage vor Heiligabend auf einen bekannten Gegner, denn der VfL traf in dieser Saison bereits zwei Mal auf den TuS. Sowohl in der Saisonvorbereitung (40:31) als auch in der zweiten Runde des DHB-Pokals (30:22) konnte die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson die Ferndorfer souverän und deutlich in der eigenen Halle bezwingen. "Trotzdem ist Ferndorf ein sehr starkes Team" , erinnert sich Neuzugang Szymon Dzialakiewicz.