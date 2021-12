DHB-Pokal - Gummersbach und der Traum vom Final Four

Es ist die große Gelegenheit für den VfL Gummersbach: Der Handball-Zweitligist aus dem Oberbergischen könnte erstmals seit sieben Jahren wieder ins Viertelfinale des DHB-Pokalwettbewerbs einziehen. Im Achtelfinale geht es am Dienstag (19 Uhr) gegen den Ligakonkurrenten HSG Nordhorn-Lingen.

Der Sieg gegen Nordhorn soll nur ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zum großen Ziel sein: In der Ferne winkt das lukrative Finalturnier der besten Vier in Hamburg.´

"Dieses Spiel ist superwichtig"

Die Generalprobe für diese Partie gelang dem VfL: Vor gut zwei Wochen gastierte Gummersbach in der 2. HBL bei der HSG. In der Emsland-Arena in Lingen gewann das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson ungefährdet mit 28:22.

Zuhause ist der VfL in dieser Saison sowohl im Pokal als auch in der Liga noch unbesiegt. Das soll so bleiben, betont VfL-Linksaußen Hákon Dadi Styrmisson: "Wir müssen kämpfen, als Team zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen. Dieses Spiel ist superwichtig!"

Dabei hofft der Isländer auch auf die Anhänger des Traditionsklubs: "Wir müssen die Arena so weit füllen, wie es die Corona-Regeln erlauben. Wir brauchen die Unterstützung der Fans, so einfach ist das!" Erlaubt ist in Gummersbach derzeit eine 50-prozentige Auslastung der gut 4.000 Zuschauer fassenden Halle.

Lemgo gegen die Füchse Berlin

Die gleiche Chance wie Gummersbach bietet sich am Dienstag dem TBV Lemgo. Die Ostwestfalen haben mit den Füchsen Berlin allerdings einen weitaus hochkarätigeren Gegner zu bespielen.

Zwei weitere NRW-Vereine sind dann am Mittwoch im Pokal-Einsatz Der Bergische HC tritt in Melsungen an, GWD Minden empfängt Frisch Auf Göppingen.

red | Stand: 14.12.2021, 08:08