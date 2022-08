VfL Gummersbach - viel Talent, große Ungewissheit, klare Ziele

Junge Spieler müssen es richten

Und so bleibt der Erfolgsweg der Gummersbacher der gleiche wie in der jüngeren Vergangenheit. Verpflichtete Talente oder die aus der eigenen Akademie sind die großen Hoffnungsträger. " Wir haben eine Mannschaft mit sehr viel Talent, viele haben aber noch nie Bundesliga gespielt. Ich bin gespannt, wie gut sich das Team schlagen wird, das wissen wir alle nicht. Aber ich bin sehr optimistisch ", sagt Schindler.

Dieses Risiko ist aber auch gewollt. Ein Umschwenken bei der Transfertaktik mit erfahrenen Spielern war keine Option. Schindler betont " nachhaltig arbeiten " zu wollen, " alle Spieler haben langfristige Verträge und da müssen wir es schaffen, die jungen Spieler weiter zu entwickeln. Dafür haben wir auch langfristig mit dem Trainer verlängert. "

Sigurdsson soll die Talente zu Bundesligaspielern formen

Gudjon Valur Sigurdsson ist beim VfL der Mann an der Linie. Er selbst war als Spieler einer der Kategorie "Weltklasse", in Gummersbach macht er bislang auch einen sehr guten Job. Und hat sich entschieden, dass mit dem Aufstieg in die Bundesliga noch längst nicht Schluss ist - auch wenn es für Sigurdsson auch ganz andere Optionen gab. Weil er vom Gummersbacher Konzept überzeugt ist.

" Unser Weg hat sich über Jahre abgezeichnet, wir haben aus der ersten Not, auf junge und günstigere Spieler - zum Großteil aus der eigenen Jugend - zu setzen, eine Tugend gemacht ", sagt Schindler. " Wir sind bekannt für unsere Arbeit mit Talenten, haben schon mehrere A-Nationalspieler entwickelt. Das ist unser Markenzeichen, und Julian Köster ist da das Paradebeispiel. "

Kösters nächster Schritt auf dem Weg zum Weltklassespieler

Der 22-Jährige ist der ganz große Hoffnungsträger in der neuen Saison. Bei der WM im vergangenen Jahr war Köster die Entdeckung in der deutschen Nationalmannschaft, wie sein Trainer hat aber auch er sich entschlossen, seinen Vertrag langfristig zu verlängern. " Gummersbach ist ein toller Verein, bei dem etwas aufgebaut wird ", sagt er im WDR-Gespräch. " Ich nehme gerne eine Führungsrolle ein und freue mich auf die neuen Aufgaben in der kommenden Saison ."

Schindler war deswegen auch " nicht überrascht, dass er sich so bekannt hat. " Zumal er Köster " noch lange nicht am Ende " sieht. " Er soll sich noch weiter entwickeln, da wäre ein Wechsel ohne Bundesliga-Erfahrung nicht sinnvoll ", so Schindler.

"Gummersbach darf keine Fahrstuhlmannschaft sein"

Köster ist zwar Nationalspieler, hat aber noch nie ein Spiel in der Bundesliga absolviert. " Darauf habe ich lange hingearbeitet. Ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig" , sagt Köster. " Das wird nochmal eine andere Herausforderung, die Teams sind taktisch richtig gut eingestellt und die Spieler noch athletischer. Es wird sicher ein anderes Spiel, aber ich denke, dass unsere Mannschaft in der Bundesliga mithalten kann. "