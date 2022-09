Der Isländer betont: "Wir wollen nicht, dass der graue Alltag einsetzt und wir nicht mehr performen. Wir arbeiten jeden Tag dafür, dass wir weiter so Leistungen bringen können."

Starker Rückraum um Köster und Mappes

An diesen Leistungen habe laut Sigurdsson jeder im Team Anteil. Rein statistisch fällt jedoch der starke Rückraum um Nationalspieler Julian Köster, Siegtorschütze gegen Wetzlar, sowie Neuzugang Dominik Mappes auf.

Letzterer ist aktuell bester Schütze der Liga (40 Treffer). Der 27-jährige spielte bereits für Erlangen und Ludwigshafen Bundesliga, kehrte 2021 aber zurück zu seinem Jugendklub TV Hüttenberg in die 2. Liga. Nun ist Mappes das Comeback im Handball-Oberhaus mehr als gelungen.

Allerdings möchte Sigurdsson "nicht zwei Spieler hervorheben" . Der VfL habe beispielsweise mit Miro Schluroff auf der halblinken Position auch jemanden, "der Köster gut entlastet und für einfache Tore aus dem Rückraum sorgen kann." Weitere Zugänge hätten sich nahtlos eingefügt, erklärt er: "Das ist nicht selbstverständlich."

Favoritenrolle gegen Stuttgart? Sigurdsson winkt ab